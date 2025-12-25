Газета
Главная / Политика /

Путин встретился с представителями бизнеса в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздно вечером 24 декабря провел в Кремле встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В ней приняли участие руководители частных компаний и корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На встрече обсуждались вопросы демографической ситуации, ключевой ставки, курса рубля, импортозамещения, инвестиционной активности компаний, защиты окружающей среды и другие темы, касающиеся экономического развития страны.

24 декабря Песков рассказал, что встреча Путина с бизнесом состоится в закрытом формате, поскольку так обсуждение проходит наиболее продуктивно. По его словам, разговор с бизнесом носит откровенный характер и вопросы ставятся открыто.

26 мая, в День российского предпринимательства, президент провел встречу с представителями деловых кругов. Путин тогда заверил, что государство будет поддерживать российский бизнес и подставлять плечо для реализации его инициатив.

