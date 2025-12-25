Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Текущий 2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Согласно указу президента, этот год проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.