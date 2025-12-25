Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Ведомости

Президент России Владимир Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава государства, открывая заседание Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

Путин также поздравил присутствующих с 25-летием Государственного совета России.

«Это четверть века напряженной, кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Госсовета, всегда значимы, важны, актуальны для страны, для граждан», – подчеркнул президент РФ.

Текущий 2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Согласно указу президента, этот год проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её