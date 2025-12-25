Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Президент России Владимир Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил глава государства, открывая заседание Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
Путин также поздравил присутствующих с 25-летием Государственного совета России.
«Это четверть века напряженной, кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Госсовета, всегда значимы, важны, актуальны для страны, для граждан», – подчеркнул президент РФ.
Текущий 2025 г. был объявлен в России Годом защитника Отечества. Согласно указу президента, этот год проводился в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.