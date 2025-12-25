Путин предложил ежегодно определять 100 худших образовательных организаций

23 декабря Рособрнадзор сообщил, что приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 10 ноября ведомство предупреждало десять вузов России о недопустимости нарушений обязательных требований. В перечень вошли, в частности, Ставропольский и Оренбургский аграрные университеты, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, а также Московский финансово-юридический университет МФЮА и ряд других.