Путин предложил ежегодно определять 100 худших образовательных организаций
Президент России Владимир Путин предложил ежегодно определять 100 образовательных организаций с худшими результатами. Инициатива была озвучена лидером на итоговом заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики.
По словам Путина, речь о том случае, когда нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей России.
«А именно, по каждой из таких организаций, совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации», – сказал президент.
Глава государства добавил, что этим необходимо обязательно заниматься и «никакого болота у нас здесь не должно быть».
23 декабря Рособрнадзор сообщил, что приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). 10 ноября ведомство предупреждало десять вузов России о недопустимости нарушений обязательных требований. В перечень вошли, в частности, Ставропольский и Оренбургский аграрные университеты, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, а также Московский финансово-юридический университет МФЮА и ряд других.