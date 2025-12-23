Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки»
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), следует из данных на сайте ведомства.
В графе «Текущий статус лицензии» отмечено: «Приостановлена полностью».
18 ноября Рособрнадзор лишил «Шанинку» государственной аккредитации по четырем программам обучения: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). На тот момент лицензия на образовательную деятельность у вуза была сохранена.
10 ноября Рособрнадзор также предупреждал десять вузов России о недопустимости нарушений обязательных требований. В перечень вошли, в частности, Ставропольский и Оренбургский аграрные университеты, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, а также Московский финансово-юридический университет МФЮА и ряд других.