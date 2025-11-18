Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по нескольким направлениям

10 ноября Рособрнадзор также предупреждал десять российских вузов о недопустимости нарушений обязательных требований. В перечень вошли, в частности, Ставропольский и Оренбургский аграрные университеты, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, а также Московский финансово-юридический университет МФЮА и ряд других.