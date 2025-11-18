Газета
Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по нескольким направлениям

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») государственной аккредитации по четырем программам обучения. Соответствующий приказ опубликован на сайте учебного заведения.

Решение касается направлений подготовки «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Лицензия на образовательную деятельность у вуза сохраняется.

По данным официального сайта вуза, «Шанинка» также готовит специалистов по юриспруденции, истории и другим направлениям.

Вуз вправе набирать студентов и без аккредитации, однако дипломы выпускников таких программ не будут считаться документами государственного образца. Кроме того, учащиеся программ, лишенных аккредитации, теряют право на отсрочку от армии.

10 ноября Рособрнадзор также предупреждал десять российских вузов о недопустимости нарушений обязательных требований. В перечень вошли, в частности, Ставропольский и Оренбургский аграрные университеты, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, а также Московский финансово-юридический университет МФЮА и ряд других.

