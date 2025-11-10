Газета
Главная / Общество /

Рособрнадзор предупредил 10 вузов о недопустимости нарушения требований

Ведомости

Рособрнадзор объявил 10 российским вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В список попали Ставропольский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Народный университет, Институт деловой карьеры, Академия управления и производства, Сибирский университет потребительской кооперации, Национальный институт бизнеса, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского и Московская международная академия.

В начале июня Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам, в число которых вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и Высшая школа экономики (ВШЭ).

