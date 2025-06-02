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Рособрнадзор объявил предостережение 19 вузам

Ведомости

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, среди них – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предостережения также получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская Академия, Медицинский институт Цельса, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет), Московский государственный лингвистический университет, Московский политехнический университет, Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Тихоокеанский государственный университет, Национальный исследовательский московский государственный строительный университет, Дальневосточный федеральный университет и Государственный университет управления.

7 февраля Рособрнадзор сообщил о прекращении действия лицензии АНОО ВО «Байкальский институт управления» (Бурятия) и УВПРО (ДОУ) РО «Исламский институт имени имама Шамиля» (Дагестан). Они лишены лицензии согласно положению закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Кроме того, ведомство объявило предостережения Московскому гуманитарно-технологическому университету – Московскому архитектурно-строительному институту и Национальному институту миопии. Вузы предупредили о нарушениях требований госнадзора в сфере образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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