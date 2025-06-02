Рособрнадзор объявил предостережение 19 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, среди них – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предостережения также получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская Академия, Медицинский институт Цельса, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет), Московский государственный лингвистический университет, Московский политехнический университет, Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Тихоокеанский государственный университет, Национальный исследовательский московский государственный строительный университет, Дальневосточный федеральный университет и Государственный университет управления.
7 февраля Рособрнадзор сообщил о прекращении действия лицензии АНОО ВО «Байкальский институт управления» (Бурятия) и УВПРО (ДОУ) РО «Исламский институт имени имама Шамиля» (Дагестан). Они лишены лицензии согласно положению закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Кроме того, ведомство объявило предостережения Московскому гуманитарно-технологическому университету – Московскому архитектурно-строительному институту и Национальному институту миопии. Вузы предупредили о нарушениях требований госнадзора в сфере образования.