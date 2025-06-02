Рособрнадзор объявил предостережение 19 вузам

Предостережения также получили Современный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Институт экономики и управления, Славяно-Греко-Латинская Академия, Медицинский институт Цельса, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет), Московский государственный лингвистический университет, Московский политехнический университет, Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Тихоокеанский государственный университет, Национальный исследовательский московский государственный строительный университет, Дальневосточный федеральный университет и Государственный университет управления.