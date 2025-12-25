По ее словам, Европа, которая постоянно говорит о мирном урегулировании конфликта, могла бы направить эти средства в план экономического развития и восстановления Украины. Захарова подчеркнула, что ЕС и разрушил государственность республики. Однако «им нужна бойня», сказала официальный представитель МИД РФ.