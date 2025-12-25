Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова прокомментировала предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро

Ведомости

Руководство Европейского союза (ЕС) заинтересовано только в бойне, раз оно решило направить 90 млрд евро на подпитывание Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Европа, которая постоянно говорит о мирном урегулировании конфликта, могла бы направить эти средства в план экономического развития и восстановления Украины. Захарова подчеркнула, что ЕС и разрушил государственность республики. Однако «им нужна бойня», сказала официальный представитель МИД РФ.

19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы.

По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте