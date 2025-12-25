Захарова прокомментировала предоставление Киеву кредита на 90 млрд евро
Руководство Европейского союза (ЕС) заинтересовано только в бойне, раз оно решило направить 90 млрд евро на подпитывание Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Европа, которая постоянно говорит о мирном урегулировании конфликта, могла бы направить эти средства в план экономического развития и восстановления Украины. Захарова подчеркнула, что ЕС и разрушил государственность республики. Однако «им нужна бойня», сказала официальный представитель МИД РФ.
19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы.
По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.