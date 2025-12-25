Средства ПВО сбили 44 беспилотника за шесть часов

В ночь на 25 декабря дежурные силы ПВО перехватили 141 украинский БПЛА над регионами России. Значительное число беспилотников – 62 единицы – было перехвачено в Брянской области. Еще 12 сбитых БПЛА пришлись на Тульскую область, 11 – на Калужскую, девять – на Московский регион.