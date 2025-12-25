Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 44 беспилотника за шесть часов

Ведомости

В период с 9:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего – 37 единиц – сбили в небе над Брянской областью. Пять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, еще два – над Белгородской.

В ночь на 25 декабря дежурные силы ПВО перехватили 141 украинский БПЛА над регионами России. Значительное число беспилотников – 62 единицы – было перехвачено в Брянской области. Еще 12 сбитых БПЛА пришлись на Тульскую область, 11 – на Калужскую, девять – на Московский регион.

