Папа Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни в Газе
«Становясь человеком, Иисус берет на себя нашу слабость и отождествляет себя с каждым из нас: с теми, у кого ничего не осталось и кто потерял все, как жители Газы; с теми, кто страдает от голода и нищеты, как, например, йеменский народ», – сказал он.
Он также упомянул беженцев и мигрантов, бегущих из своих стран в поисках будущего в других местах, а также потерявших и ищущих работу по всему миру, подверженных эксплуатации, заключенных в тюрьмах в «нечеловеческих» условиях.
В октябре президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в Газе. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил палестинских заключенных.
В ноябре Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он предполагает создание «совета мира», который станет международным переходным органом под мандатом ООН.