Папа Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни в Газе

«Становясь человеком, Иисус берет на себя нашу слабость и отождествляет себя с каждым из нас: с теми, у кого ничего не осталось и кто потерял все, как жители Газы; с теми, кто страдает от голода и нищеты, как, например, йеменский народ», – сказал он.