Папа Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни в Газе

Папа римский Лев XIV в своей первой рождественской проповеди осудил условия жизни палестинцев в секторе Газа, передает Vatican News.

«Становясь человеком, Иисус берет на себя нашу слабость и отождествляет себя с каждым из нас: с теми, у кого ничего не осталось и кто потерял все, как жители Газы; с теми, кто страдает от голода и нищеты, как, например, йеменский народ», – сказал он.

Он также упомянул беженцев и мигрантов, бегущих из своих стран в поисках будущего в других местах, а также потерявших и ищущих работу по всему миру, подверженных эксплуатации, заключенных в тюрьмах в «нечеловеческих» условиях.

Возвращение палестинцев домой после прекращения огня в секторе Газа
10 октября тысячи перемещенных палестинцев начали возвращаться в разрушенные дома на севере сектора Газа после вступления в силу режима прекращения огня и отхода израильских войск к согласованной линии передислокации. Жителям разрешено передвигаться по прибрежной дороге Рашид и шоссе Салах ад-Дин, отмечает Times of Israel.
10 октября тысячи перемещенных палестинцев начали возвращаться в разрушенные дома на севере сектора Газа после вступления в силу режима прекращения огня и отхода израильских войск к согласованной линии передислокации. Жителям разрешено передвигаться по прибрежной дороге Рашид и шоссе Салах ад-Дин, отмечает Times of Israel. / Mahmoud Issa / Reuters

В октябре президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в Газе. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил палестинских заключенных.

В ноябре Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он предполагает создание «совета мира», который станет международным переходным органом под мандатом ООН.

