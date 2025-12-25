Американец выиграл $1,817 млрд в рождественской лотерее
Житель штата Арканзас стал обладателем второго по величине джекпота в истории лотереи Powerball. Выигрыш составил $1,817 млрд, сообщает CBS News.
Выигрышная комбинация включала числа 4, 25, 31, 52, 59 и специальный шар Powerball 19. По правилам лотереи, для получения главного приза необходимо угадать все пять основных номеров и дополнительный красный шар. Вероятность такого исхода оценивается примерно в 1 к 292,2 млн.
Победитель может выбрать между единовременной выплатой около $835 млн или получением полной суммы по частям в течение 30 лет. Этот джекпот стал вторым по величине за всю историю Powerball. Рекордным же в истории лотерей остается выигрыш в $2,04 млрд, который в ноябре 2022 г. получил житель Калифорнии.
