Американец выиграл $1,817 млрд в рождественской лотерее

6 ноября также сообщалось, что житель Карелии выиграл 25 млн руб. в лотерею при отсутствии угаданных чисел. Оказалось, что он участвовал в лотерее «Забава от Русского лото». Там суперприз можно получить в двух случаях. Первый – угадать 12 чисел из 24, а второй – не угадать ни одного правильного числа.