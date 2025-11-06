Газета
Житель Карелии выиграл 25 млн рублей в лотерею при отсутствии угаданных чисел

Ведомости

Дорожный строитель Владислав Левоев из Карелии выиграл суперприз в размере 25 млн руб., не угадав ни одного из 24 чисел, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Столото».

Он участвовал в лотерее «Забава от Русского лото». Как объяснили агентству, суперприз в ней можно получить, если угадать 12 чисел из 24 или не назвать ни одного правильного. «Участник отметил числовую комбинацию в игровом поле наобум, не угадал ни одного числа», – отметили представители «Столото».

Победитель рассказал, что купил лотерейный билет на эмоциях после ссоры с женой. При просмотре результатов он сначала перепутал их с рекламой. «Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!» – сказал Левоев.

29 августа в Орловской области женщина выиграла 120 млн руб. в моментальной лотерее, что стало рекордным выигрышем в России. Она планировала частично потратить выигрыш на помощь детям из интерната, а также помочь близким и совершить путешествие на Камчатку.

