Житель Карелии выиграл 25 млн рублей в лотерею при отсутствии угаданных чисел

Победитель рассказал, что купил лотерейный билет на эмоциях после ссоры с женой. При просмотре результатов он сначала перепутал их с рекламой. «Потом понял, что это и есть мой выигрыш, какое-то время был в ступоре. Жене прислал скриншот экрана с суммой, она удивилась, не обманываю ли я ее. Мы сразу помирились. Забавно получилось!» – сказал Левоев.