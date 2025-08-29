Газета
Главная / Общество /

Жительница Орловской области выиграла 120 млн рублей в лотерее

Ведомости

Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Столото».

Билет женщина приобрела на деньги, которые ей подарила дочь на день рождения.

Обладательница выигрыша работает биологом в бактериологическом центре, а также участвует в деятельности «Ассамблеи народов России» и помогает городскому детскому интернату. Часть выигрыша она планирует направить на помощь детям из интерната и помочь близким, оказавшимся в трудных ситуациях. Орловчанка также намерена совершить путешествие на Камчатку.

В апреле 10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион». Еще 17 выиграли призы по 1 млн руб. Общий объем выигрышей составил более 225 млн руб.

