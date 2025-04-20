10 россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в лотерее
10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб., сообщается на странице бренда «Национальная Лотерея» во «ВКонтакте».
В компании уточнили, что 10 человек разделили суперприз в размере 100 млн руб. в тираже № 135, пишет также «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда. Победители лотереи покупали выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Участники также приобретали билеты онлайн. Остальные победители купили билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, а также Дагестане и Краснодарском крае, говорится в релизе. Общий объем выигрышей составил более 225 млн руб.
1 января стало известно, что житель Сахалинской области, который приобрел билет в онлайн-приложении «Столото», выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Тогда сообщалось, что в России «появился четвертый лотерейный миллиардер».