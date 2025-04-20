10 россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в лотерее

В компании уточнили, что 10 человек разделили суперприз в размере 100 млн руб. в тираже № 135, пишет также «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда. Победители лотереи покупали выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Участники также приобретали билеты онлайн. Остальные победители купили билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, а также Дагестане и Краснодарском крае, говорится в релизе. Общий объем выигрышей составил более 225 млн руб.