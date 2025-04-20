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10 россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в лотерее

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10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб., сообщается на странице бренда «Национальная Лотерея» во «ВКонтакте».

В компании уточнили, что 10 человек разделили суперприз в размере 100 млн руб. в тираже № 135, пишет также «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда. Победители лотереи покупали выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Участники также приобретали билеты онлайн. Остальные победители купили билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, а также Дагестане и Краснодарском крае, говорится в релизе. Общий объем выигрышей составил более 225 млн руб.

1 января стало известно, что житель Сахалинской области, который приобрел билет в онлайн-приложении «Столото», выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Тогда сообщалось, что в России «появился четвертый лотерейный миллиардер». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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