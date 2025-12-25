Газета
Экспертиза по делу о крушении самолета AZAL не нашла следов взрывчатки

Экспертиза по делу о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в 2024 г. не нашла следов взрывчатых веществ, следует из промежуточного отчета минтранса Казахстана.

Самолет повредили поражающие элементы, принадлежность которых не установлена, сообщило ведомство.

25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На его борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, в их числе граждане РФ, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как сообщалось на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.

Самолет был перенаправлен из Грозного в аэропорт города Актау в Казахстане. При заходе на посадку он потерпел крушение, в результате погибли 38 человек, в том числе шестеро граждан Казахстана, 25 граждан Азербайджана и семеро граждан России.

Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Алиевым 9 октября сообщил, что Россия тогда «вела» три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими элементами.

Экипажу самолета было предложено сесть в Махачкале, но они приняли решение лететь в аэропорт базирования. По словам Путина, причины крушения самолета стали понятны после анализа произошедшего. Российский лидер тогда заявил, что Россия выплатит компенсации жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват.

