Экспертиза по делу о крушении самолета AZAL не нашла следов взрывчатки

Причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Алиевым 9 октября сообщил, что Россия тогда «вела» три БПЛА, которые пересекли границу, а две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. В итоге самолет был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими элементами.