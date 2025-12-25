Газета
Политика

Путин созвонился с девочкой Варей, чью новогоднюю мечту он исполнил

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетней Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Варя хотела посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Дополнительно российский лидер организовал ей посещение спектакля «Щелкунчик» в Большом театре, рассказал Песков.

По телефону Путин поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал всего лучшего в Новом году.

24 декабря Путин исполнил новогоднее желание одиннадцатилетней девочки Маши из поселка Ойский в Красноярском крае и подарил ей щенка породы мопс.

