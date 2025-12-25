Датский депутат пошутил о покупке штатов США на фоне роста ВВП Дании
Копенгаген скоро начнет «скупать штаты США», пошутил глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов, комментируя рост ВВП страны на 9,5% в III квартале 2025 г.
«Мы не всем довольны, но текущие темпы роста в Дании неплохие. Вскоре начнем скупать штаты США», – написал он в X.
Ярлов прокомментировал публикацию экономиста Ларса Кристенсена. Он указал, что рост в 9,5% вдвое превышает показатели роста экономики США за тот же период.
После второго прихода к власти президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении выкупить Гренландию у Дании. Он неоднократно говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Датские власти негативно оценили эти намерения.
22 декабря президент США назначил губернатора штата Луизиана республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии.