Зеленский может посетить Флориду для переговоров с США
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Флориду для переговоров с США 28 декабря. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что переговоры могут состояться в частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго – «потенциальном месте встречи с руководством США».
В материале также указано, что ранее украинский лидер подробно рассказал о телефонном разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером 25 декабря, описав дискуссию как углубленное обсуждение «форматов, встреч и сроков», которые требуются для остановки конфликта. По словам Зеленского, «есть несколько новых идей».
25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения в рамках урегулирования конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал его рождественское обращение.