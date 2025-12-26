Газета
Политика

Минобороны Камбоджи заявило об атаке истребителей и бронетехники Таиланда

Ведомости

Танки и бронетранспортеры Таиланда начали атаки на камбоджийскую провинцию Бонтей-Миенчей после бомбардировки этой территории, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенанта Мали Сочхеат.

Она рассказала, что серия атак началась рано утром 26 декабря. Истребители F-16 сбросили около 40 бомб в районе деревни Чукчей. После этого ВС Таиланда направили в населенный пункт пехоту и бронетехнику, указала Сочхеат.

Издание также сообщило, что тайские военные с помощью истребителей сбросили 10 бомб в сельскую местность района Срей Снам провинции Сием Реап. Это произошло около 13:00 (9:00 мск).

16 декабря президент США Дональд Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в том, что они не выполнили условия соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто после личного обращения американского лидера к властям государств. При этом он отметил, что такие ситуации происходят во время войны. Он сказал, что в боевых вооруженных конфликтах нет ничего хорошего, в них также невозможно предсказать дальнейшее развитие событий.

