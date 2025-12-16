Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в возобновлении боевых действий
Таиланд и Камбоджа не выполнили условия соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто после личного обращения к властям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома.
«С Таиландом и Камбоджей у меня прекрасные отношения, я общался с ними, звонил им и говорил: "Ребята, расслабьтесь, успокойтесь". У них не получилось. Знаете, они снова начали войну, а я ее закончил», – сказал американский лидер.
По его словам, такие ситуации происходят во время войны. Он отметил, что в боевых вооруженных конфликтах нет ничего хорошего, в них также не возможно предсказать дальнейшее развитие событий.
15 декабря официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня. Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть реальным и устойчивым. Кроме того, Камбоджа должна сотрудничать с Таиландом в вопросах разминирования.
Конфликт между государствами возобновился на границе 7 декабря. Общее число погибших за неделю с тайской стороны достигло 16 военнослужащих, еще 327 получили ранения. Камбоджа не разглашает данные о военных потерях. 12 декабря Трамп отмечал, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки.