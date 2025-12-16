Трамп упрекнул Таиланд и Камбоджу в возобновлении боевых действий

«С Таиландом и Камбоджей у меня прекрасные отношения, я общался с ними, звонил им и говорил: "Ребята, расслабьтесь, успокойтесь". У них не получилось. Знаете, они снова начали войну, а я ее закончил», – сказал американский лидер.