МИД Таиланда: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня

14 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Таиланда в настоящее время не намерены прекращать огонь с Камбоджей. Премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул сообщил, что у тайского правительства нет ни плана, ни соглашения о прекращении огня.