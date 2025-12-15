МИД Таиланда: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня
Камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня, заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге. Только тогда королевство пойдет на двустороннее соглашение.
Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть реальным и устойчивым. Кроме того, Камбоджа должна сотрудничать с Таиландом в вопросах разминирования.
«Камбоджа ранее неоднократно заявляла о своих намерениях по деэскалации конфликта, однако ее реальные действия не соответствовали ее заявлениям», – объяснил официальный представитель МИД Таиланда позицию королевства (цитата по «РИА Новости»).
14 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Таиланда в настоящее время не намерены прекращать огонь с Камбоджей. Премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул сообщил, что у тайского правительства нет ни плана, ни соглашения о прекращении огня.
Конфликт возобновился 7 декабря. Общее число погибших за неделю с тайской стороны достигло 16 военнослужащих, еще 327 получили ранения. Камбоджа не разглашает данные о военных потерях.
12 декабря президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки.