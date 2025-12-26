Илон Маск назвал Брюссель «небельгийским» городом
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским городом. Об этом бизнесмен написал в в соцсети X.
Комментарий предпринимателя последовал после публикации американского блогера Марио Науфала, который привел статистику: примерно три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.
«Столица Бельгии больше не бельгийская», – написал Маск.
Американский президент Дональд Трамп в начале декабря заявил, что некоторые европейские государства «перестанут быть жизнеспособными странами», если не изменят миграционную политику.
По словам американского лидера, такие города, как Лондон и Париж, «скрипят» под бременем миграции с Ближнего Востока и из Африки.