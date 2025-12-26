Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой

Алентова умерла 25 декабря на 83-м году жизни. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Актриса начала свой путь на сцену в Орском драматическом театре, окончила Школу-студию МХАТ. Всемирная слава пришла к актрисе после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», который также принес российскому кино «Оскар».