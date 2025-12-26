Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Веры Алентовой, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – подчеркнул глава государства.

Алентова умерла 25 декабря на 83-м году жизни. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Актриса начала свой путь на сцену в Орском драматическом театре, окончила Школу-студию МХАТ. Всемирная слава пришла к актрисе после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», который также принес российскому кино «Оскар».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте