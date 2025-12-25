Умерла актриса Вера Алентова

1 / 10

Вера Валентиновна Алентова родилась в Котласе Архангельской области 21 февраля 1942 г. При рождении она носила фамилию отца Валентина Быкова, но сменила ее на материнскую после того, как сама стала мамой в 1969 г. «Простодушие, доверчивость и строгость – это, мне кажется, отличительные черты северян. Они были свойственны моей маме и в какой-то степени передались мне», – поделилась актриса в книге воспоминаний «Все не случайно». / Николай Малышев /Фотохроника ТАСС