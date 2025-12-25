Газета
Умерла актриса Вера Алентова

Она сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит»
Ведомости

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Пушкина.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса служила в Театре Пушкина 60 лет. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно, добавили в Театре.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Алентова начала свой путь на сцену в Орском драматическом театре, а после окончания Школы-студии МХАТ связала свою судьбу с Московским театром имени Пушкина. Всемирная слава пришла к актрисе после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», принесшем советскому кино «Оскар».

Личная и творческая жизнь Алентовой неразрывно связана с режиссером Владимиром Меньшовым, за которого она вышла замуж еще в студенческие годы. Вместе они руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Меньшов скончался 5 июля 2021 г. в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

«Простодушие, доверчивость и строгость»: какой Вера Алентова запомнилась зрителю
Вера Валентиновна Алентова родилась в Котласе Архангельской области 21 февраля 1942 г. При рождении она носила фамилию отца Валентина Быкова, но сменила ее на материнскую после того, как сама стала мамой в 1969 г. «Простодушие, доверчивость и строгость – это, мне кажется, отличительные черты северян. Они были свойственны моей маме и в какой-то степени передались мне», – поделилась актриса в книге воспоминаний «Все не случайно».
1  / 10

Николай Малышев /Фотохроника ТАСС

