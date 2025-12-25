Умерла актриса Вера Алентова

Умерла актриса Вера АлентоваОна сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит»
Народная артистка России Вера Алентова умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Пушкина.
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой», – говорится в сообщении.
Отмечается, что актриса служила в Театре Пушкина 60 лет. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно, добавили в Театре.
Алентова начала свой путь на сцену в Орском драматическом театре, а после окончания Школы-студии МХАТ связала свою судьбу с Московским театром имени Пушкина. Всемирная слава пришла к актрисе после главной роли в легендарном фильме «Москва слезам не верит», принесшем советскому кино «Оскар».
Личная и творческая жизнь Алентовой неразрывно связана с режиссером Владимиром Меньшовым, за которого она вышла замуж еще в студенческие годы. Вместе они руководили актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Меньшов скончался 5 июля 2021 г. в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса.