На 82-м году жизни скончался кинорежиссер Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался кинорежиссер Владимир МеньшовНа его место в списке кандидатов «Справедливой России» не будет претендовать никто
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР кинорежиссер Владимир Меньшов, сообщил 5 июля «Мосфильм».
«Мы потеряли нашего дорогого друга, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – говорится в заявлении киностудии.
Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 г. получил «Оскара». Он снял «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и другие известные картины. Соболезнования родным и близким Меньшова выразил президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прощание с режиссером состоится 8 июля в Центральном доме кинематографистов, похороны планируются на Новодевичьем кладбище.
Сообщение о смерти Меньшова пришло уже после того, как вчера же утром «Справедливая Россия», одним из главных кандидатов которой должен был стать режиссер, подала в Центризбирком документы о выдвижении в Госдуму. Меньшов решением съезда, который прошел 26 июня, был включен в число пяти лидеров списка «Справедливой России» – после председателя партии Сергея Миронова и ее сопредседателей Захара Прилепина и Геннадия Семигина.
Пятым номером был предложен и выдвинут сенатор Александр Бабаков. Меньшов на предвыборном съезде отсутствовал по причине болезни, как поясняли «Ведомостям» два источника в партии. Тогда же собеседник в «Справедливой России» отметил, что Меньшов и Прилепин – кандидаты с самым высоким рейтингом из числа лидеров списка справороссов. Политолог Александр Пожалов говорит, что смерть одного из лидеров списка на выборах в Госдуму – исключительная ситуация и подобных он не помнит.
Миронов сообщил 5 июля, что рассчитывает, что ЦИК оперативно и тщательно проверит все документы и вынесет решение об утверждении списка и регистрации партии для участия в выборах депутатов Госдумы. Позже в руководстве партии и Центризбиркоме уточнили «Ведомостям», что Меньшов будет исключен из числа кандидатов в депутаты Госдумы. Сделано это должно быть уже после заверения списка кандидатов в депутаты, которое происходит в течение трех дней после подачи документов в ЦИК, говорит юрист Антон Рудаков, выдвинувшая Меньшова партия должна будет представить в комиссию документы, подтверждающие факт смерти. Возможности заменить его в общефедеральной части списка «Справедливой России» на выборах нет, сказал источник в руководстве партии. В таком случае в приоритетном порядке после прохождения партии в Госдуму автоматически мандаты получат четыре человека, оставшихся среди лидеров списка. Обсуждение этого вопроса другой собеседник в партии назвал неэтичным.
Смерть Меньшова создала для партии проблему – она лишилась харизматичной неполитической фигуры из федерального списка, представителя интеллигенции, коих осталось очень мало в ее рядах, отмечает Пожалов, это должно заставить партийцев отказаться от своей нигилистической позиции по отношению к коронавирусу и вакцинации и прекратить хайповать на этом вопросе.