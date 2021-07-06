На 82-м году жизни скончался кинорежиссер Владимир Меньшов

Миронов сообщил 5 июля, что рассчитывает, что ЦИК оперативно и тщательно проверит все документы и вынесет решение об утверждении списка и регистрации партии для участия в выборах депутатов Госдумы. Позже в руководстве партии и Центризбиркоме уточнили «Ведомостям», что Меньшов будет исключен из числа кандидатов в депутаты Госдумы. Сделано это должно быть уже после заверения списка кандидатов в депутаты, которое происходит в течение трех дней после подачи документов в ЦИК, говорит юрист Антон Рудаков, выдвинувшая Меньшова партия должна будет представить в комиссию документы, подтверждающие факт смерти. Возможности заменить его в общефедеральной части списка «Справедливой России» на выборах нет, сказал источник в руководстве партии. В таком случае в приоритетном порядке после прохождения партии в Госдуму автоматически мандаты получат четыре человека, оставшихся среди лидеров списка. Обсуждение этого вопроса другой собеседник в партии назвал неэтичным.