ВС РФ взяли под контроль Косовцево в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что продвижение стало результатом решительных действий российских войск, которые продолжали наступление в глубину обороны противника.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Президент также выразил уверенность, что до конца 2025 г. армия продемонстрирует новые успехи на линии фронта.