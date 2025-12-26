ВС РФ взяли под контроль Косовцево в Запорожской области

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Президент также выразил уверенность, что до конца 2025 г. армия продемонстрирует новые успехи на линии фронта.