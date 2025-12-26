Газета
ВС РФ взяли под контроль Косовцево в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что продвижение стало результатом решительных действий российских войск, которые продолжали наступление в глубину обороны противника.

25 декабря Минобороны сообщало о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Свято-Покровское в ДНР. Его заняли подразделения «Южной» группировки войск. А 24 декабря подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Заречное в Запорожской области.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил, что российские войска сохраняют инициативу и продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации. Президент также выразил уверенность, что до конца 2025 г. армия продемонстрирует новые успехи на линии фронта.

