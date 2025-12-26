Захарова заявила о попытках Запада удержать доминирование через санкции

Дипломат подчеркнула, что право вводить меры подобного характера принадлежит Совету Безопасности ООН, а практика односторонних санкций является посягательством на его исключительные полномочия. По ее словам, «все знают, что этим «грешит» коллективный Запад», чаще всего руководствуясь геополитическими мотивами. Захарова считает, что односторонние принудительные меры – это серьезное препятствие на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. Цель такой неоколониальной политики – «удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие».