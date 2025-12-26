Захарова заявила о попытках Запада удержать доминирование через санкции
Коллективный Запад с помощью односторонних принудительных мер пытается удержать «ускользающее доминирование», однако такому подходу нет места в новом миропорядке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что право вводить меры подобного характера принадлежит Совету Безопасности ООН, а практика односторонних санкций является посягательством на его исключительные полномочия. По ее словам, «все знают, что этим «грешит» коллективный Запад», чаще всего руководствуясь геополитическими мотивами. Захарова считает, что односторонние принудительные меры – это серьезное препятствие на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. Цель такой неоколониальной политики – «удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, замедлить их экономическое, технологическое и промышленное развитие».
Она отметила, что попытки представить такие меры как «мирный способ разрешения споров» не выдерживают критики. «Общеизвестно, что, препятствуя полноценному социально-экономическому развитию государств глобального Юга и Востока, односторонние принудительные меры подрывают усилия по урегулированию кризисных ситуаций, а их неизбирательный характер нарушает основные права и свободы человека», – добавила дипломат.
Захарова также указала, что в авангарде противодействия таким односторонним санкциям находится «группа друзей в защиту устава ООН», членом которой является Россия.
23 декабря Захарова в ироничной форме прокомментировала публикацию CNN о якобы причастности российских волков к гибели северных оленей в Финляндии. Дипломат пошутила о возможных санкциях против российских хищников.