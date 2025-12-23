Захарова пошутила о возможных санкциях против российских волков

До этого CNN сообщил, что жители Финляндии связывают гибель северных оленей с активностью волков, пришедших якобы с территории России. По версии издания, к такому выводу пришли после анализа ДНК животных. Ассоциация оленеводов Финляндии утверждает, что в 2025 г. волки убили около 1950 оленей, что почти на 70% больше, чем годом раньше.