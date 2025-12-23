Захарова пошутила о возможных санкциях против российских волков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала публикацию CNN об обвинениях в адрес российских волков из-за гибели северных оленей в Финляндии, предположив, что хищники тоже могут оказаться под санкциями.
До этого CNN сообщил, что жители Финляндии связывают гибель северных оленей с активностью волков, пришедших якобы с территории России. По версии издания, к такому выводу пришли после анализа ДНК животных. Ассоциация оленеводов Финляндии утверждает, что в 2025 г. волки убили около 1950 оленей, что почти на 70% больше, чем годом раньше.
«Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей», – написала Захарова в своем Telegram канале.
Она добавила, что, по такой логике, в любых проблемах следует искать «русский след», даже если речь идет о диких животных. По ее словам, «тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить – виноваты русские, пусть даже волки».
«Может, это западная зооместь за подсвинков?» – задалась вопросом представитель МИД РФ. Этой фразой она сделала отсылку к недавнему заявлению президента РФ Владимира Путина. 17 декабря лидер РФ в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны использовал выражение «европейские подсвинки», комментируя ожидания части европейских политиков в период администрации бывшего президента США Джо Байдена «развалить Россию». Позднее глава государства пояснил, что имел в виду неопределенную группу лиц, и подчеркнул, что никогда не переходит на личности.