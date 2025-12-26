Балицкий урегулировал вопросы с ЦИК после встречи с Памфиловой
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об урегулировании проблемных вопросов во взаимоотношениях с Центральной избирательной комиссией после встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ», – пояснил Балицкий.
Он поблагодарил Памфилову за «конструктивный диалог и понимание по всем вопросам» и отметил, что сейчас приоритетом является эффективная подготовка к выборам в 2026 г.
5 декабря сообщалось, что суд признал незаконным и отменил указ Балицкого о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко. Как пояснял «Ведомостям» источник, близкий к областной прокуратуре, именно надзорное ведомство оспорило документ. Отмечалось, что формальные нарушения в декларациях о доходах, на которые ссылался губернатор, носили технический характер и не могли служить основанием для отставки. «Указ был издан без учета тяжести проступка и с нарушением требований законодательства», – подчеркивал источник.
Также закон «Об основных гарантиях избирательных прав» предусматривает специальную процедуру освобождения членов избиркомов, назначенных по предложению ЦИК России. Для этого требуется мотивированное представление федерального избиркома. В отсутствие такого документа указ главы региона фактически подменил исключительную компетенцию ЦИК и нарушил гарантии независимости избирательных комиссий.