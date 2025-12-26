Балицкий урегулировал вопросы с ЦИК после встречи с Памфиловой

5 декабря сообщалось, что суд признал незаконным и отменил указ Балицкого о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко. Как пояснял «Ведомостям» источник, близкий к областной прокуратуре, именно надзорное ведомство оспорило документ. Отмечалось, что формальные нарушения в декларациях о доходах, на которые ссылался губернатор, носили технический характер и не могли служить основанием для отставки. «Указ был издан без учета тяжести проступка и с нарушением требований законодательства», – подчеркивал источник.