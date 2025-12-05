Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Это не первое противостояние властей области с ЦИК. В августе Памфилова обращалась в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области и сокращения его штата. Она напоминала, что глава региона не вправе устанавливать численность комиссий, поскольку они не относятся к органам исполнительной власти, при этом на нем лежит обязанность по их софинансированию. Позже, 25 августа, ЦИК сообщил о полном погашении задолженности.