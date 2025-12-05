Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожья

Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома ЗапорожьяРегиональная прокуратура доказала, что решение было в обход федеральных норм
Суд признал незаконным и отменил указ главы Запорожской области Евгения Балицкого о досрочном прекращении полномочий председателя региональной избирательной комиссии Галины Катющенко. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к областной прокуратуре.
Именно прокуратура оспорила документ. По данным ведомства, формальные нарушения в декларациях о доходах, на которые ссылался губернатор, носили технический характер и не могли служить основанием для отставки. «Указ был издан без учета тяжести проступка и с нарушением требований законодательства», – подчеркнул источник.
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав» устанавливает специальную процедуру для освобождения членов избиркомов, назначенных по предложению Центральной избирательной комиссии. Для таких решений требуется мотивированное представление ЦИК России. Поскольку соответствующее представление отсутствовало, указ Балицкого фактически подменил исключительную компетенцию федерального избирательного органа и нарушил гарантии независимости избирательных комиссий.
Исполнение судебного решения об отмене указа и недопущении изменения персонального состава избиркома находится на контроле прокуратуры.
Надзорное ведомство опротестовало указ Балицкого после того, как ЦИК резко раскритиковал действия губернатора. Председатель комиссии Элла Памфилова обвинила Балицкого в злоупотреблении правом и превышении полномочий, допустив, что подобные решения рождаются из «глубокого правового невежества». ЦИК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ как «акт очередного самоуправства».
Сам Балицкий 19 ноября сообщал «Ведомостям», что рассмотрел протест в установленный срок и направил прокурору мотивированное обоснование своей позиции, которую считает законной, заявив о готовности к дальнейшему рассмотрению вопроса. Катющенко же поясняла, что продолжает исполнять обязанности вопреки указу об отставке.
Это не первое противостояние властей области с ЦИК. В августе Памфилова обращалась в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат сотрудникам избиркома Запорожской области и сокращения его штата. Она напоминала, что глава региона не вправе устанавливать численность комиссий, поскольку они не относятся к органам исполнительной власти, при этом на нем лежит обязанность по их софинансированию. Позже, 25 августа, ЦИК сообщил о полном погашении задолженности.