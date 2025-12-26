Захарова заявила об обеспокоенности РФ эскалацией на юге Йемена
Россия обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в южных провинциях Йемена Хадрамаут и Махра и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем и противоречий в рамках конструктивного межйеменского диалога», – сказала представитель МИДа.
По словам Захаровой, Москва приветствует отмеченные в заявлении МИД Саудовской Аравии от 25 декабря 2025 г. совместные усилия Эр-Рияда и ОАЭ, направленные на скорейшее снижение напряженности и стабилизацию обстановки на юге Йемена. В том числе речь идет о направлении в Аден совместной военной группы для содействия йеменским сторонам в преодолении последствий кризиса.
В МИД РФ также вновь указали на необходимость активизации усилий спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга для достижения устойчивой нормализации ситуации.
Москва подтвердила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с официальными властями Йемена, влиятельными политическими силами страны, а также партнерами России в регионе, прежде всего Саудовской Аравией и ОАЭ.
Также 26 декабря Захарова заявляла о попытках Запада удержать ускользающее доминирование через санкции. Но, по ее словам, такому подходу нет места в новом миропорядке. Она отмечала, что попытки представить такие меры как «мирный способ разрешения споров» не выдерживают критики.