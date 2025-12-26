Захарова заявила об обеспокоенности РФ эскалацией на юге Йемена

По словам Захаровой, Москва приветствует отмеченные в заявлении МИД Саудовской Аравии от 25 декабря 2025 г. совместные усилия Эр-Рияда и ОАЭ, направленные на скорейшее снижение напряженности и стабилизацию обстановки на юге Йемена. В том числе речь идет о направлении в Аден совместной военной группы для содействия йеменским сторонам в преодолении последствий кризиса.