Arise: США ударили по району Нигерии, где минимум 10 лет не было террористов

По словам журналиста, жители деревни Джабо проснулись ночью от звука падения и взрыва авиабомбы. Он отметил, что информации о возможных пострадавших среди мирного населения или военных пока нет. Телеканал также подчеркнул, что власти Нигерии еще не объявили официально, кто и какими средствами наносил удар.