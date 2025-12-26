Газета
Главная / Политика /

Arise: США ударили по району Нигерии, где минимум 10 лет не было террористов

Ведомости

США ударили по территории в Нигерии, где местные жители не страдали от террористов уже как минимум 10 лет, сообщил корреспондент телеканала Arise Насиру Сулейман из района Тамбувал в северо-восточном штате Сокото. Эта территория была указана целью удара в заявлении президента США Дональда Трампа.

По словам журналиста, жители деревни Джабо проснулись ночью от звука падения и взрыва авиабомбы. Он отметил, что информации о возможных пострадавших среди мирного населения или военных пока нет. Телеканал также подчеркнул, что власти Нигерии еще не объявили официально, кто и какими средствами наносил удар.

26 декабря Трамп заявил, что ВС США атаковали боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Нигерии. Он сказал, что смерти членов этой организации продолжатся, если они будут и далее «убивать христиан».

МИД Нигерии после заявления американского лидера подтвердил удары на северо-западе страны. Ведомство подчеркнуло, что будет продолжать сотрудничество в области безопасности, в том числе с США, чтобы противостоять угрозе терроризма.

