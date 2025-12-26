Кремль: Киев пользуется всеми уловками для получения денег от Запада
Украина всеми возможными способами пытается привлечь финансирование со стороны стран Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что у Киева нет средств на проведение выборов.
«То, что Киев прибегает к всевозможным уловкам, с тем чтобы получить деньги от Запада, это однозначно. Это однозначный факт. Это непрекращающаяся практика», – подчеркнул представитель Кремля.
Он выразил сомнение в том, насколько слова Подоляка совпадают с официальной точкой зрения Киева. Пескова спросили, кто в этом случае должен финансировать проведение выборов в республике, но пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что об этом трудно говорить без официальных заявлений.
12 декабря Подоляк также говорил, что для проведения выборов президента в стране нужно добиться прекращения огня. По его словам, во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны». Выборы лидера должны были пройти на Украине еще весной 2024 г., но конституция республики предусматривает запрет на их проведение в период действия военного положения. Его несколько раз продлевали с февраля 2022 г. из-за боевых действий.