Кремль: Киев пользуется всеми уловками для получения денег от Запада

12 декабря Подоляк также говорил, что для проведения выборов президента в стране нужно добиться прекращения огня. По его словам, во время предвыборной кампании и голосования «не должны бить ракеты и дроны». Выборы лидера должны были пройти на Украине еще весной 2024 г., но конституция республики предусматривает запрет на их проведение в период действия военного положения. Его несколько раз продлевали с февраля 2022 г. из-за боевых действий.