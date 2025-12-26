Песков: Россию на переговорах с США представлял Ушаков

20 декабря Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию на Украине. Встречи состоялись с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера. 24 декабря Песков сообщил, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майами, и на основе этих данных Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном в ближайшее время. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать информацию о документах, которые привез Дмитриев.