Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений

Ведомости

Президент России Владимир Путин 26 декабря проведет в Кремле совещание, посвященное государственной программе вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в этот день президент будет заниматься вопросами, связанными с подготовкой госпрограммы вооружений на 2027–2036 гг., а также в целом развитием оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

«Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему, весьма представительное. Будет серьезное обсуждение», – заявил Песков.

Он также сообщил, что во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в формате видеоконференции. Тема заседания может быть объявлена позже, если президент сочтет это необходимым.

Кроме того, по словам Пескова, на вечер у главы государства запланирована рабочая встреча, которая не предназначена для публичного освещения.

31 октября Путин обсуждал с Совбезом работу ОПК и меры по безопасности на дорогах. В начале того заседания президент отметил важность ритмичного функционирования ОПК страны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь