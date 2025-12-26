Путин проведет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин 26 декабря проведет в Кремле совещание, посвященное государственной программе вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в этот день президент будет заниматься вопросами, связанными с подготовкой госпрограммы вооружений на 2027–2036 гг., а также в целом развитием оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.
«Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему, весьма представительное. Будет серьезное обсуждение», – заявил Песков.
Он также сообщил, что во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в формате видеоконференции. Тема заседания может быть объявлена позже, если президент сочтет это необходимым.
Кроме того, по словам Пескова, на вечер у главы государства запланирована рабочая встреча, которая не предназначена для публичного освещения.
31 октября Путин обсуждал с Совбезом работу ОПК и меры по безопасности на дорогах. В начале того заседания президент отметил важность ритмичного функционирования ОПК страны.