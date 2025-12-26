Еще в феврале Гармонин отмечал, что проукраинская позиция Швейцарии не оставляет места для того, чтобы эта страна стала посредником в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, страна с начала боевых действий на Украине поддержала санкции Евросоюза, неправомерно заморозила российские активы и продолжала продвигать идею международного трибунала для осуждения властей РФ.