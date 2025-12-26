Посол в Швейцарии сообщил об отмене российской культуры в стране
В Швейцарии продолжается тенденция на отмену российской культуры властями, сообщил «РИА Новости» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
«В последние годы "культура отмены", к сожалению, стала привычным феноменом в конфедерации. Были отменены ежегодный фестиваль русской камерной музыки "Волшебное озеро" в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева», – подчеркнул он.
Он также напомнил, что сам Гергиев потерял пост художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье, а фонд Рахманинова в Швейцарии полностью остановил сотрудничество с Россией, в том числе в рамках подготовки празднования 150-летия композитора.
Еще в феврале Гармонин отмечал, что проукраинская позиция Швейцарии не оставляет места для того, чтобы эта страна стала посредником в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, страна с начала боевых действий на Украине поддержала санкции Евросоюза, неправомерно заморозила российские активы и продолжала продвигать идею международного трибунала для осуждения властей РФ.