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Посол РФ усомнился в возможности Берна быть посредником в переговорах по Украине

Ведомости

Проукраинская позиция Швейцарии не оставляет места для того, чтобы эта страна стала посредником в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, заявил ТАСС посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

Швейцария, напомнил он, с начала боевых действий на Украине заняла прокиевскую позицию, поддержала санкции Евросоюза, неправомерно заморозила российские активы, а также продвигает идею международного трибунала для осуждения властей РФ.

«О каком нейтралитете здесь вообще может идти речь?» – сказал он, отвечая на вопрос о возможности рассматривать эту страну как потенциальную площадку для переговоров.

Гармонин указал, что действия Берна девальвировали нейтральный статус государства и теперь его нельзя рассматривать в качестве беспристрастного посредника и честного брокера. «Не видим места для "добрых услуг" Швейцарии при таком внешнеполитическом курсе Берна», – сказал посол.

В январе МИД Швейцарии сообщил, что страна готова провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, если государства обратятся с такой просьбой, передавал Le Temps. 12 января президент Сербии Александр Вучич также предложил свою страну в качестве площадки для переговоров. О подготовке к встрече с Путиным президент США объявил 9 января. В Кремле сообщали, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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