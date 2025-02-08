Посол РФ усомнился в возможности Берна быть посредником в переговорах по Украине

В январе МИД Швейцарии сообщил, что страна готова провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, если государства обратятся с такой просьбой, передавал Le Temps. 12 января президент Сербии Александр Вучич также предложил свою страну в качестве площадки для переговоров. О подготовке к встрече с Путиным президент США объявил 9 января. В Кремле сообщали, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи.