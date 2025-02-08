Посол РФ усомнился в возможности Берна быть посредником в переговорах по Украине
Проукраинская позиция Швейцарии не оставляет места для того, чтобы эта страна стала посредником в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, заявил ТАСС посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Швейцария, напомнил он, с начала боевых действий на Украине заняла прокиевскую позицию, поддержала санкции Евросоюза, неправомерно заморозила российские активы, а также продвигает идею международного трибунала для осуждения властей РФ.
«О каком нейтралитете здесь вообще может идти речь?» – сказал он, отвечая на вопрос о возможности рассматривать эту страну как потенциальную площадку для переговоров.
Гармонин указал, что действия Берна девальвировали нейтральный статус государства и теперь его нельзя рассматривать в качестве беспристрастного посредника и честного брокера. «Не видим места для "добрых услуг" Швейцарии при таком внешнеполитическом курсе Берна», – сказал посол.
В январе МИД Швейцарии сообщил, что страна готова провести встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, если государства обратятся с такой просьбой, передавал Le Temps. 12 января президент Сербии Александр Вучич также предложил свою страну в качестве площадки для переговоров. О подготовке к встрече с Путиным президент США объявил 9 января. В Кремле сообщали, что Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи.