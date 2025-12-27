Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Истребители Польши подняли в воздух якобы из-за активности России

Ведомости

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Как отмечается в сообщении в X, «военная авиация Польши начала действовать, истребители приступили к выполнению заданий, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки переведены в высшую степень боевой готовности».

Отмечается, что предпринятые шаги носят предупредительный характер и призваны обезопасить территорию страны.

Подобные инциденты становятся регулярными, чаще всего совпадая с объявлениями воздушных тревог на Украине.

29 ноября военные самолеты Польши также были подняты в воздух по тревоге на фоне якобы активности РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте