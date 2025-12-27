Истребители Польши подняли в воздух якобы из-за активности России
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
Как отмечается в сообщении в X, «военная авиация Польши начала действовать, истребители приступили к выполнению заданий, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки переведены в высшую степень боевой готовности».
Отмечается, что предпринятые шаги носят предупредительный характер и призваны обезопасить территорию страны.
Подобные инциденты становятся регулярными, чаще всего совпадая с объявлениями воздушных тревог на Украине.
29 ноября военные самолеты Польши также были подняты в воздух по тревоге на фоне якобы активности РФ.