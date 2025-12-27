Газета
Литва вышла из международного договора о запрете противопехотных мин

Ведомости

Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин спустя полгода после уведомления ООН о соответствующем решении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Помимо Литвы, выход из Оттавской конвенции одобрили законодательные органы Эстонии и Латвии. Сейм Польши также утвердил закон о расторжении соглашения.

Выход из Оттавской конвенции получил одобрение президента Финляндии.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал переданный из Верховной рады закон о приостановке действия для страны Оттавской конвенции о минах.

Оттавская конвенция устанавливает запрет на использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также предусматривает обязанность их уничтожения. Международный договор вступил в силу 1 марта 1999  г.

