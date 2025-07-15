Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах

28 июня «Ведомости» писали, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции. Соответствующие заявления разместили министерства иностранных дел стран Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уточнил, что решение принято в связи с конфликтом на Украине. По его словам, он показал, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает». По данным МИД Латвии, документы были представлены в ООН 27 июня. Выход вступает в силу через полгода после подачи заявления.