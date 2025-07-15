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Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал переданный из Верховной рады закон о приостановке действия для страны Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, Украина сможет достичь паритета в силах и средствах, необходимых для защиты страны.

15 июля украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла законопроект о приостановке действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Зеленский подписал соответсвующий указ 29 июня. После этого решение было на рассмотрении в Верховной раде.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она вступила в силу 1 марта 1999 г. К конвенции присоединились 163 страны. 33 страны отказались подписать Конвенцию – Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и др.

28 июня «Ведомости» писали, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции. Соответствующие заявления разместили министерства иностранных дел стран Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уточнил, что решение принято в связи с конфликтом на Украине. По его словам, он показал, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает». По данным МИД Латвии, документы были представлены в ООН 27 июня. Выход вступает в силу через полгода после подачи заявления.

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