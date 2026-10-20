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Окладникова намерена продолжить взаимодействие с депутатами в новой должности

Юлия Малева
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ирина Окладникова заявила, что в должности вице-премьера планирует продолжить плотное взаимодействие с депутатами. Ее слова передает корреспондент «Ведомостей».

«Всегда готова к обсуждению, надеюсь, у нас все получится», – сказала Окладникова.

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве 19 октября. Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова станет вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Глава ведомства Антон Силуанов займет пост вице-премьера и сохранит текущую должность министра финансов.

Окладникова работает в должности первого замминистра финансов России с 2024 г. До этого, в 2020–2024 гг., она занимала пост замминистра финансов РФ.

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