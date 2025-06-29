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Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в действие вступает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский депутат Роман Костенко в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Костенко добавил, что решение находится на рассмотрении в Верховной раде.

28 июня министерства иностранных дел стран Прибалтики сообщили, что Литва, Латвия и Эстония также выходят из Оттавской конвенции. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что решение принято в связи с российско-украинским конфликтом. По его словам, этот конфликт показывает, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает».

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она вступила в силу 1 марта 1999 г. К конвенции присоединились 163 страны. 33 страны отказались подписать Конвенцию – Китай, Россия и США, а также Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и др.

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