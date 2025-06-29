Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

28 июня министерства иностранных дел стран Прибалтики сообщили, что Литва, Латвия и Эстония также выходят из Оттавской конвенции. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что решение принято в связи с российско-украинским конфликтом. По его словам, этот конфликт показывает, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает».