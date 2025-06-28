Прибалтика выйдет из конвенции по запрету противопехотных мин

Прибалтика выйдет из конвенции по запрету противопехотных минЛитва, Латвия и Эстония уведомили об этом государства – члены ООН
Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции – соглашения о запрете противопехотных мин. Заявления об этом опубликовали министерства иностранных дел стран Прибалтики.
«Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 г., а Эстония присоединилась к ней в 2004 г. Латвия, Литва, Финляндия и Польша также начали процесс выхода из конвенции», – говорится в сообщении МИД Эстонии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что решение принято в связи с российско-украинским конфликтом. По его словам, этот конфликт показывает, что для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает».
«Выйдя из Оттавской конвенции, силы обороны Эстонии смогут более гибко выбирать системы вооружения, средства и методы, необходимые для укрепления обороноспособности страны», – уточнил он.
В МИД Латвии сообщили, что документы о выходе были представлены в ООН 27 июня, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи заявления.
Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы.
26 июня сейм Польши проголосовал за выход из конвенции, законопроект поддержали 413 депутатов, еще 15 выступили против, трое парламентариев воздержались. До этого такое решение принял парламент Финляндии. За выход из соглашения выступили министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в марте этого года.