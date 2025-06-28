Прибалтика выйдет из конвенции по запрету противопехотных мин

26 июня сейм Польши проголосовал за выход из конвенции, законопроект поддержали 413 депутатов, еще 15 выступили против, трое парламентариев воздержались. До этого такое решение принял парламент Финляндии. За выход из соглашения выступили министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в марте этого года.