Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о противопехотных минах

По данным издания, Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора. При этом, как отмечается в материале, 16 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что считает необходимым придерживаться существующих конвенций и «немедленно прекратить любые шаги» по выходу из них.