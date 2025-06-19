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Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о противопехотных минах

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157 депутатов парламента Финляндии проголосовали за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщило агентство Reuters. 18 человек выступили против принятия документа.

По данным издания, Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора. При этом, как отмечается в материале, 16 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что считает необходимым придерживаться существующих конвенций и «немедленно прекратить любые шаги» по выходу из них.

«Я считаю, что наше правительство и парламент обязаны принять меры, которые снизят риск нападения на Финляндию», – написал в ответ на опасения Гутерриша министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, говоря о якобы грозящим стране атакам со стороны России.

В середине марта Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции. Тогда страны сообщали о якобы существенном росте военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. По мнению правительств, «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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