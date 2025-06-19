Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о противопехотных минах
157 депутатов парламента Финляндии проголосовали за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщило агентство Reuters. 18 человек выступили против принятия документа.
По данным издания, Финляндия сможет начать накапливать мины спустя шесть месяцев после того, как официально уведомит других участников договора и Организацию Объединенных Наций (ООН) об отказе от договора. При этом, как отмечается в материале, 16 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что считает необходимым придерживаться существующих конвенций и «немедленно прекратить любые шаги» по выходу из них.
«Я считаю, что наше правительство и парламент обязаны принять меры, которые снизят риск нападения на Финляндию», – написал в ответ на опасения Гутерриша министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, говоря о якобы грозящим стране атакам со стороны России.
В середине марта Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции. Тогда страны сообщали о якобы существенном росте военных угроз государствам, граничащим с Белоруссией и Россией. По мнению правительств, «важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран».