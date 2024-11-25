Генсек ООН осудил применение противопехотных мин в военных конфликтах

Гутерриш призвал все государства присоединиться к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ее с момента вступления в силу в 1999 г. подписали 164 страны. По словам генсека ООН, за 25 лет с помощью конвенции удалось добиться уничтожения свыше 55 млн противопехотных устройств на площади 13 000 кв. км в более чем 60 странах.