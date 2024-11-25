Генсек ООН осудил применение противопехотных мин в военных конфликтах
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил применение противопехотных мин в военных конфликтах. Его заявление опубликовано на сайте ООН.
«Противопехотные мины представляют собой явную и реальную опасность для гражданского населения. Даже после прекращения конфликта это ужасное оружие неизбирательного действия может остаться, держа в страхе целые поколения людей», – сказал он.
Гутерриш призвал все государства присоединиться к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ее с момента вступления в силу в 1999 г. подписали 164 страны. По словам генсека ООН, за 25 лет с помощью конвенции удалось добиться уничтожения свыше 55 млн противопехотных устройств на площади 13 000 кв. км в более чем 60 странах.
20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.
По словам одного из чиновников, использование новых мин будет ограничено территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению. Издание также отмечало, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются подписантами Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин.