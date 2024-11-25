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Генсек ООН осудил применение противопехотных мин в военных конфликтах

Ведомости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил применение противопехотных мин в военных конфликтах. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

«Противопехотные мины представляют собой явную и реальную опасность для гражданского населения. Даже после прекращения конфликта это ужасное оружие неизбирательного действия может остаться, держа в страхе целые поколения людей», – сказал он.

Гутерриш призвал все государства присоединиться к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Ее с момента вступления в силу в 1999 г. подписали 164 страны. По словам генсека ООН, за 25 лет с помощью конвенции удалось добиться уничтожения свыше 55 млн противопехотных устройств на площади 13 000 кв. км в более чем 60 странах.

20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.

По словам одного из чиновников, использование новых мин будет ограничено территорией Украины, при этом основное внимание будет уделяться восточному направлению. Издание также отмечало, что ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются подписантами Оттавской конвенции, известной как Договор о запрещении противопехотных мин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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