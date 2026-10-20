На Кубани троих подростков обвинили в теракте на железной дороге
В Краснодарском крае троим несовершеннолетним в возрасте 15, 16 и 17 лет предъявили обвинения в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По версии следствия, подростки действовали по указанию куратора, обещавшего денежное вознаграждение. Один из них, по данным СК, получил в Telegram предложение совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры. После этого он привлек к выполнению задания двоих знакомых.
Следствие считает, что подростки приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, ночью облили ею релейный шкаф на перегоне между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования и подожгли его. Происходящее они сняли на камеру телефона, а затем отправили видеозапись куратору и скрылись.
В СК отметили, что действия обвиняемых создали угрозу повреждения оборудования, обеспечивающего безопасное движение поездов и пропуск пешеходов.
Подростков обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
15 октября Следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Он подозревается в поджоге полицейских автомобилей.
29 сентября Следственное управление СК по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Канаша по обвинению в участии в деятельности организации, признанной террористической. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело расследуется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.