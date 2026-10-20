На Кубани троих подростков обвинили в теракте на железной дороге

Следствие считает, что подростки приобрели бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, ночью облили ею релейный шкаф на перегоне между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования и подожгли его. Происходящее они сняли на камеру телефона, а затем отправили видеозапись куратору и скрылись.