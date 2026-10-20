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Главная / Политика /

Силуанов назвал приоритеты в основе проекта бюджета

Юлия Малева
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов, готовящийся занять пост вице-премьера, назвал ключевые задачи, согласно которым составлен проект бюджета, передает корреспондент «Ведомостей».

Во-первых, Силуанов указал на достижение целей спецоперации, как одной из основных задач, стоящих перед правительством. Во-вторых, речь об обеспечении выполнения всех обязательств перед людьми. В качестве третьей задачи министр назвал повестку развития, технологический суверенитет и социальные гарантии.

«Проект бюджета составлен, исходя из этих приоритетов. Ведется отработка в комитетах», – сказал Силуанов.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Силуанов станет вице-премьером и сохранит текущую должность министра финансов (в такой конструкции Силуанов уже работал в правительстве в 2018–2020 гг.). Его первый заместитель Ирина Окладникова повышена до вице-премьера – руководителя аппарата правительства.

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