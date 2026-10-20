Силуанов назвал приоритеты в основе проекта бюджета

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Силуанов станет вице-премьером и сохранит текущую должность министра финансов (в такой конструкции Силуанов уже работал в правительстве в 2018–2020 гг.). Его первый заместитель Ирина Окладникова повышена до вице-премьера – руководителя аппарата правительства.