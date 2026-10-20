МИД России заметил желание Южной Кореи нормализовать отношения

При этом Сеул готов к такой нормализации только после изменения геополитической ситуации, что означает завершение российско-украинского конфликта, уточнил дипломат. Руденко добавил, что если со стороны южнокорейских партнеров «будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться».