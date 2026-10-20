МИД России заметил желание Южной Кореи нормализовать отношения
Москва фиксирует определенные заявления властей Республики Корея о желании нормализовать отношения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Мы фиксируем определенные заявления южнокорейских властей относительно желания нормализовать эти отношения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
При этом Сеул готов к такой нормализации только после изменения геополитической ситуации, что означает завершение российско-украинского конфликта, уточнил дипломат. Руденко добавил, что если со стороны южнокорейских партнеров «будут предприниматься какие-то практические шаги, то, конечно, с нашей стороны они будут приветствоваться».
В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей. Он говорил, что «растрачен позитивный капитал» во взаимодействии с Республикой Корея, при этом прежде «придерживались прагматичных подходов».