Главная / Политика /

Путин рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с Республикой Корея. Об этом он заявил после церемонии вручения верительных грамот от послов других стран.

«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея, а ведь раньше придерживались прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса», – сказал Путин.

27 октября 2025 г. министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что возможность возобновить авиасообщение между Россией и Южной Кореей прорабатывается, однако не в качестве приоритета, а наравне с другими странами.

