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Главная / Политика /

Южная Корея решила отозвать часть дипломатических работников с Украины

Решение принято на фоне разногласий по вопросу военнопленных КНДР
Антон Потоков
Unsplash
Unsplash

Республика Корея отзовет часть дипломатических работников с Украины. Об этом объявили в МИД страны, передает Yonhap.

Решение было принято после того, как Киев не предпринял «позитивных шагов» для урегулирования дипломатического спора по поводу передачи двух северокорейских военнопленных Сеулу, пояснил представитель министерства Пак Ду Сун. Также обоснованием стали продолжающиеся российские удары по Украине.

2 октября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине «дополнительными мерами», если Киев не признает существование договоренности о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных и не принесет официальных извинений.

Ли уточнил, что Киев сам требовал конфиденциальности при передаче пленных, но позднее страна обнародовала эту информацию и отвергла существование договоренности. О передаче военнопленных Южной Корее сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН.

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