Южная Корея решила отозвать часть дипломатических работников с Украины

Решение было принято после того, как Киев не предпринял «позитивных шагов» для урегулирования дипломатического спора по поводу передачи двух северокорейских военнопленных Сеулу, пояснил представитель министерства Пак Ду Сун. Также обоснованием стали продолжающиеся российские удары по Украине.